Задорожний: Нива-2 об’єднається з українським клубом
Спортивний директор тернопільської Ниви Сергій Задорожний розповів, що друга команда клубу об'єднається з іншим українським клубом.
Його слова передає Український футбол.
"Скоріше за все, Нива-2 об’єднається із Самбіром. Команда назву змінювати не буде, залишиться Нива-2. Грати ми будемо у Самборі, міська рада пішла нам назустріч, там затишний стадіончик, люди люблять футбол. У команді залишаться перспективні гравці Самбіру та молодь Ниви. Ціль залишається незмінною — обкатка та розвиток молоді для першої команди", — сказав Задорожний.
Раніше тернопільська Нива призначила нового головного тренера Євгена Калиниченка.