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Задорожний: Нива-2 об’єднається з українським клубом

Андрій Яросименко — 20 липня, 16:08
Задорожний: Нива-2 об’єднається з українським клубом

Спортивний директор тернопільської Ниви Сергій Задорожний розповів, що друга команда клубу об'єднається з іншим українським клубом.

Його слова передає Український футбол.

"Скоріше за все, Нива-2 об’єднається із Самбіром. Команда назву змінювати не буде, залишиться Нива-2. Грати ми будемо у Самборі, міська рада пішла нам назустріч, там затишний стадіончик, люди люблять футбол. У команді залишаться перспективні гравці Самбіру та молодь Ниви. Ціль залишається незмінною — обкатка та розвиток молоді для першої команди", — сказав Задорожний.

Раніше тернопільська Нива призначила нового головного тренера Євгена Калиниченка.

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