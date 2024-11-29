Автор першого голу Динамо в Лізі Європи: Робив напівподачу, напівудар

Вінгер Динамо Владислав Кабаєв виконував щось середнє між подачею та ударом на останній хвилині матчу проти Вікторії Пльзень.

Про це він сказав у коментарі UA-Football.

" Там було багато людей, я подавав. Робив напівподачу, напівудар. Цілився, не скажу що у дев’ятку, але у дальній кут. Залетіло добре, але це ніяк не впливає на результат. За цей гол ніхто нам не нараховує ніякі бали. Тут просто приємно. Але ви бачили моє обличчя. Я ніяк не зреагував, не порадів, бо це не приносить ніяких очок", – сказав Кабаєв.

На післяматчевій пресконференції Олександр Шовковський був менш багатослівним, ніж його підопічний. Головний тренер розповів, у який момент усе пішло шкереберть.

За 5 турів Динамо не здобуло жодного очка в Лізі Європи. Кияни посідають останнє місце в турнірній таблиці та зберігають лише теоретичні шанси на потрапляння в топ-24. У заключних трьох матчах основного етапу команда Шовковського зіграє проти Реала Сосьєдада, Галатасарая та РФШ.