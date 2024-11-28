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План на гру працював до першого голу: Небагатослівний Шовковський – про поразку від Вікторії

Олександр Булава — 28 листопада 2024, 23:05
План на гру працював до першого голу: Небагатослівний Шовковський – про поразку від Вікторії

Головний тренер київського Динамо вважає, що його команда не змогла дотриматись плану на гру проти Вікторії (1:2) у Лізі Європи.

Цитує наставника пресслужба столичного клубу.

"План на гру? Виходячи з того, який ми мали тактичний план на гру, ми не мали давати можливості супернику діяти через довгі передачі, закидувати м’яча за спини нашим захисникам. В принципі, він працював до першого пропущеного голу, коли ми дали супернику зіграти саме так.

Це індивідуальна майстерність. Надалі ми перебудувалися, аби створювати тиск та спробувати врятувати гру", – розповів Шовковський.

Зазначимо, що для киян це п'ята поспіль поразка у ЛЄ, столичний клуб продовжує посідати останню сходинку в турнірній таблиці.

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У шостому турі Ліги Європи Динамо 12 грудня зіграє проти іспанського Реала Сосьєдад, а Вікторія Пльзень у цей же день прийматиме англійський Манчестер Юнайтед.

Динамо Київ Олександр Шовковський Ліга Європи-2024/25 Вікторія Пльзень

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