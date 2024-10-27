Кабаєв: Динамо показало характер у матчі з Шахтарем

Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв вважає, що його команда проявила характер у матчі 11 туру чемпіонату України проти Шахтаря (1:1).

Цитує гравця пресслужба столичного клубу.

"Ми сумували за подібними матчами, хочеться грати такі поєдинки якомога частіше. Це був наш домашній матч, прийшло багато людей. Думаю, якби не обмеження, був би повний стадіон. Враження від гри залишилися змішані, адже кожного разу хочеться перемагати, тим більше такого принципового суперника, як Шахтар.

Та й у моменті з пропущеним м’ячем я не дограв при подачі від кутової позначки. Тому враження від матчу трохи змазалося. Але я дякую команді, яка не опустила руки та боролася до кінця.

Ми показали, що у нас є характер, думаю, уболівальникам гра сподобалася. Повторюся, хотілося б якомога більше таких поєдинків. Наприклад, коли ми грали у Європі проти Роми, темп гри відчутно вищий, з Шахтарем теж було дуже цікаво грати. Це хороший опонент, нам є, за що з ними боротися, адже знаємо, яке завдання перед нами стоїть", – сказав Кабаєв.