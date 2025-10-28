Кабаєв: Я перебував не у найкращій фізичній формі
Владислав Кабаєв
ФК Динамо Київ
Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв розповів про проблеми зі здоров’ям, через які не грав протягом місяця.
Слова 30-річного футболіста наводить Український футбол.
"У мене було два пошкодження – надрив привідного м'яза та пошкодження передньої поверхні стегна. Коли поїхав до Туреччини, там в мене було отруєння, тому пропустив гру з Самсунспором.
Але до гри з Кривбасом поспілкувався з тренером, він мені довірився, і я зіграв. Я не грав останні ігри, місяць пропустив. Мені було важко, адже я ще не перебував у найкращій фізичній формі", – заявив гравець.
Владислав Кабаєв повернувся в гру в неділю, 26 жовтня, у поєдинку десятого туру УПЛ проти Кривбаса, Динамо здобуло перемогу з рахунком 4:0.