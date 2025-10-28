Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кабаєв: Я перебував не у найкращій фізичній формі

Олег Дідух — 28 жовтня 2025, 15:36
Кабаєв: Я перебував не у найкращій фізичній формі
Владислав Кабаєв
ФК Динамо Київ

Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв розповів про проблеми зі здоров’ям, через які не грав протягом місяця.

Слова 30-річного футболіста наводить Український футбол.

"У мене було два пошкодження – надрив привідного м'яза та пошкодження передньої поверхні стегна. Коли поїхав до Туреччини, там в мене було отруєння, тому пропустив гру з Самсунспором.

Але до гри з Кривбасом поспілкувався з тренером, він мені довірився, і я зіграв. Я не грав останні ігри, місяць пропустив. Мені було важко, адже я ще не перебував у найкращій фізичній формі", – заявив гравець.

Владислав Кабаєв повернувся в гру в неділю, 26 жовтня, у поєдинку десятого туру УПЛ проти Кривбаса, Динамо здобуло перемогу з рахунком 4:0.

Динамо Київ травма Владислав Кабаєв

Владислав Кабаєв

Кабаєв: Ми дивимось та читаємо усе, що про нас кажуть
Кабаєв – про критику Динамо: Буває вночі не сплю, буває поганий апетит
Можемо конкурувати: Кабаєв оцінив шанси Динамо у Лізі конференцій
Шовковський розповів, що Кабаєв отримав розсічення у матчі проти Олександрії
Вийшли недостатньо злі: Кабаєв пояснив поразку від Пафоса у кваліфікації Ліги чемпіонів

Останні новини