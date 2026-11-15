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Желізко відмовився від виклику у збірну України

Олександр Булава — 15 листопада 2026, 12:50
Желізко відмовився від виклику у збірну України
Іван Желізко
Instagram Івана Желізко

Опорний півзахисник болгарського Лудогорця Іван Желізко відмовився від дебютного виклику до національної збірної України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера мав намір викликати хавбека на збір наприкінці травня – на початку червня. Проте під час особистої розмови Желізко повідомив, що на цей період у нього вже запланований відпочинок, і він хотів би провести відпустку.

Не виключено, що на рішення гравця вплинули не лише втома після напруженого сезону, а й особисті обставини. Батько Івана захищав Україну під час війни, брав участь у бойових діях і отримав поранення на фронті.

Зазначимо, що 25-річний уродженець Львова грав за різні вікові категорії збірної України. Він провів на цьому рівні 43 поєдинки, але в національну команду виклик не отримував.

Опорний півзахисник є вихованцем Карпат. Він не виступав на дорослому рівні в Україні, граючи із 2019 року за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно футболіст разом із дружиною оформили польське громадянство.

Іван Желізко

Іван Желізко

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