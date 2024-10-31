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Наставник Довбика відреагував на чутки про звільнення: Це відволікає

Андрій Яросименко — 31 жовтня, 09:20
Наставник Довбика відреагував на чутки про звільнення: Це відволікає
Іван Юрич
asroma.com

Головний тренер італійської Роми Іван Юрич відреагував на інформацію про своє потенційне звільнення.

Його слова передає Tuttomercatoweb.

"З мого погляду, стався емоційний колапс. Я не думаю про звільнення, я роблю свою роботу. У мене є контакт із президентом. Ми говорили багато про що, і це все, що відвертає увагу від думок про гру на полі", – сказав Юрич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри нищівну поразку від Фіорентини, керівництво Роми вирішило поки не звільняти Юрича, але у ЗМІ ходять чутки про повернення Де Россі в парі з Клаудіо Раньєрі та призначення Роберто Манчіні.

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Зазначимо, що сьогодні, 31 жовтня, "вовки" зіграють вирішальний для 49-річного хорвата поєдинок проти Торіно. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Торіно Артем Довбик Іван Юрич

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