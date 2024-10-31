Наставник Довбика відреагував на чутки про звільнення: Це відволікає
Іван Юрич
asroma.com
Головний тренер італійської Роми Іван Юрич відреагував на інформацію про своє потенційне звільнення.
Його слова передає Tuttomercatoweb.
"З мого погляду, стався емоційний колапс. Я не думаю про звільнення, я роблю свою роботу. У мене є контакт із президентом. Ми говорили багато про що, і це все, що відвертає увагу від думок про гру на полі", – сказав Юрич.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри нищівну поразку від Фіорентини, керівництво Роми вирішило поки не звільняти Юрича, але у ЗМІ ходять чутки про повернення Де Россі в парі з Клаудіо Раньєрі та призначення Роберто Манчіні.
Зазначимо, що сьогодні, 31 жовтня, "вовки" зіграють вирішальний для 49-річного хорвата поєдинок проти Торіно. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.