Наставник Довбика відреагував на чутки про звільнення: Це відволікає

Головний тренер італійської Роми Іван Юрич відреагував на інформацію про своє потенційне звільнення.

Його слова передає Tuttomercatoweb.

"З мого погляду, стався емоційний колапс. Я не думаю про звільнення, я роблю свою роботу. У мене є контакт із президентом. Ми говорили багато про що, і це все, що відвертає увагу від думок про гру на полі", – сказав Юрич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри нищівну поразку від Фіорентини, керівництво Роми вирішило поки не звільняти Юрича, але у ЗМІ ходять чутки про повернення Де Россі в парі з Клаудіо Раньєрі та призначення Роберто Манчіні.

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Зазначимо, що сьогодні, 31 жовтня, "вовки" зіграють вирішальний для 49-річного хорвата поєдинок проти Торіно. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.