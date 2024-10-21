Наставник Довбика прокоментував поразку Роми у матчі проти Інтера

Головний тренер італійської роми Іван Юрич прокоментував поразку своїх підопічних у матчі 8 туру Серії А проти Інтера.

Його слова передає Tuttomercatoweb.

"Мені не сподобалися перші 15 хвилин, після цього ми грали дуже добре аж до гола. Гол був дійсно випадковістю, в таких іграх за це дорого платять, однак, на мою думку, довгі відрізки ми грали дуже добре, створювали моменти, але не скористалися ними, також, на мою думку, ми допустили занадто багато технічних помилок і пропускали голи в такому матчі, як цей.

Для того, щоб перекомпонувати середовище, ми повинні отримати результати. Все інше – пусті балачки. Єдиний шлях - це результат прямо зараз. Така ситуація. Але Рома вже давно так не грала проти Інтера. Я задоволений цим. Ми повинні здобувати результати, і ситуація зміниться", – сказав наставник.