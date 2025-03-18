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Інтер готує новий контракт для головного тренера

Олег Дідух — 18 березня 2025, 19:05
Інтер готує новий контракт для головного тренера
Сімоне Індзагі
Getty Images

Керівництво міланського Інтера готує новий контракт для головного тренера команди Сімоне Індзагі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Власники міланського клубу, американський фонд Oaktree, задоволені роботою 48-річного фахівця, і готові запропонувати йому нову угоду. Чинний контракт Індзагі-молодшого з Інтером діє до літа 2026 року, тренеру запропонують угоду до 2028 року.

Італійський фахівець очолює "Нерадзуррі" з літа 2021 року. За цей час привів команду до 6 трофеїв, зокрема до титулу чемпіонів Італії 2024 року.

Минулого тижня Індзагі провів свій ювілений, 200-й матч на посаді головного тренера Інтера.

Наразі команді лідирує в турнірній таблиці Серії А з 3-очковою перевагою над Наполі. Також "чорно-сині" вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів і півфіналу Кубку Італії, де зіграють із Баварією та Міланом відповідно.

Інтер Сімоне Індзагі

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