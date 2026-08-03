Комо каратиме власників сезонних абонементів за пропуски матчів

Італійський Комо змінив правила використання сезонних абонементів на домашні матчі команди в сезоні-2026/27.

Про це повідомляє La Repubblica.

У новому сезоні Комо каратиме власників абонементів за пропуски домашніх матчів. У разі, якщо уболівальник пропустить 3 домашні матчі команди – його абонемент буде анульовано.

Для того, щоби уникнути такого покарання, власникам абонементів потрібно буде заздалегідь попереджати клуб про пропуск домашнього матчу, після чого його місце на стадіоні на вказаний матч стане доступним для вільного продажу.

У новому сезоні Комо вперше у своїй історії зіграє у Лізі чемпіонів, і тому навколо сезонних абонементів команди виник серйозний ажіотаж. Керівництво клубу прагне забезпечити максимальну відвідуваність на кожному домашньому матчі команди.

Раніше повідомлялося про те, що Комо запровадив обмеження на гру головою в клубній академії.