Бонуччі оголосив про завершення кар'єри

Колишній захисник Ювентуса та збірної Італії Леонардо Бонуччі оголосив про завершення професійної кар'єри.

Відповідний пост гравець зробив у Instagram.

Італійський центрбек покинув Фенербахче після завершення сезону-2023/2024 та вирішив не шукати нову команду.

Бонуччі провів 700 матчів у всіх турнірах за кар'єру, забив 48 голів та віддав 13 асистів. Також на рахунку Леонардо 117 жовтих карток та 4 червоні.

Італієць став чемпіоном Європи-2020 року, 9 разів вигравав Серію А, а також по 5 разів Кубок та Суперкубок Італії.

У лютому 2024 року Бонуччі відкликав позов до суду проти Ювентуса.