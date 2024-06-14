Збірна Італії — збірна Албанії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Італії зіграє з Албанією в межах першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Матч відбудеться у суботу, 15 червня, на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді. Початок — о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна лише на медіасервісі MEGOGO.

Окрім італійців та албанців до Групи B входять збірні Іспанії та Хорватії.

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