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З Беллінгемом на руках та Рюдігером на шиї: як гравці Реала вітали Луніна з асистом

Богдан Войченко — 9 листопада 2024, 22:03
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З Беллінгемом на руках та Рюдігером на шиї: як гравці Реала вітали Луніна з асистом

У соціальних мережах активно поширюється відео, на якому Андрія Луніна вітають футболісти Реала з гольовою передачею.

Українець віддав асист на Вінісіуса Жуніора на 61-й хвилині гри 13-го туру Ла Ліги проти Осасуни (4:0).

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Цей подвиг футболіста не залишився непоміченим, через що Андрію одразу на руки застрибнув Джуд Беллінгем, а інші партнери по команді посміхалися, вітаючи його з результативною дією.

Фінальну крапку у святкуванні поставив захисник Антоніо Рюдігер, який повис на українцеві, після чого бадьоро постукав його по спині.

Нагадаємо, для Луніна гра проти Осасуни стала третьою у межах Ла Ліги цього сезону.

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