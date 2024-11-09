З Беллінгемом на руках та Рюдігером на шиї: як гравці Реала вітали Луніна з асистом
У соціальних мережах активно поширюється відео, на якому Андрія Луніна вітають футболісти Реала з гольовою передачею.
Українець віддав асист на Вінісіуса Жуніора на 61-й хвилині гри 13-го туру Ла Ліги проти Осасуни (4:0).
Цей подвиг футболіста не залишився непоміченим, через що Андрію одразу на руки застрибнув Джуд Беллінгем, а інші партнери по команді посміхалися, вітаючи його з результативною дією.
Фінальну крапку у святкуванні поставив захисник Антоніо Рюдігер, який повис на українцеві, після чого бадьоро постукав його по спині.
Нагадаємо, для Луніна гра проти Осасуни стала третьою у межах Ла Ліги цього сезону.