Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Півзахисник Реала пропустить фінал Ліги чемпіонів через травму

Игорь Чернявский — 20 травня, 22:22
Півзахисник Реала пропустить фінал Ліги чемпіонів через травму

Орельєн Чуамені не допоможе Реалу у фіналі Ліги чемпіонів з Боруссією Дортмунд, який відбудеться 1 червня на "Вемблі".

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 24-річний француз не встиг повністю відновитися від перелому плесневої кістки, який стався у другому матчі проти Баварії.

Чуамені намагався форсувати процес відновлення, але травма виявилася серйознішою, ніж здавалося спершу. Але сезон для гравця не завершено — він ще сподівається зіграти за збірну Франції на Євро-2024.

У поточному сезоні футболіст відіграв 38 матчів за "вершкових", забив 3 м'ячі та віддав 1 результативну передачу.

Боруссія Дортмунд Ліга чемпіонів Реал Мадрид Чуамені

Реал Мадрид

Лунін більше не зіграє в цьому сезоні — ЗМІ
Покер Серлота у ворота Луніна, що може позбавити Довбика Золотої бутси: огляд матчу Вільярреал — Реал Мадрид
Жирона з голом Довбика перемогла Валенсію Яремчука: результати 37 туру Ла Ліги
Жирона зіграє на виїзді з Валенсією, Реал зустрінеться з Вільярреалом: розклад 37 туру Ла Ліги
Лунін чи Куртуа? Анчелотті зробив вибір на матч проти Вільярреала

Останні новини