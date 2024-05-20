Півзахисник Реала пропустить фінал Ліги чемпіонів через травму

Орельєн Чуамені не допоможе Реалу у фіналі Ліги чемпіонів з Боруссією Дортмунд, який відбудеться 1 червня на "Вемблі".

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 24-річний француз не встиг повністю відновитися від перелому плесневої кістки, який стався у другому матчі проти Баварії.

Чуамені намагався форсувати процес відновлення, але травма виявилася серйознішою, ніж здавалося спершу. Але сезон для гравця не завершено — він ще сподівається зіграти за збірну Франції на Євро-2024.

У поточному сезоні футболіст відіграв 38 матчів за "вершкових", забив 3 м'ячі та віддав 1 результативну передачу.