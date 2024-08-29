Ще один вихованець Динамо гратиме за іспанський клуб

Вихованець київського Динамо Богдан Ісаченко виступатиме за іспанську Гранаду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 20-річним воротарем підписано до червня 2026 року. Раніше українець виступав за португальську Брагу та Торренсе. Зазначається, що перший час Ісаченко виступатиме у другій команді "червоно-білих".

Нагадаємо, в іспанському клубі є ще один вихованець Динамо — 23-річний півзахисник Георгій Цітаішвілі. Гранада підписала грузина на правах річної оренди та має право на викуп у киян контракту талановитого гравця. Портал Transfermarkt оцінює вартість Георгія у 800 тисяч євро.

За підсумками минулого сезону Гранада фінішувала на 20-й позиції у турнірній таблиці Ла Ліги та вилетіла в Сегунду — другий за силою дивізіон іспанського футболу.