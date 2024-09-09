Іспанія розгромила Швейцарію в Лізі націй: огляд матчу

Іспанія здобула розгромну перемогу над Швейцарією в межах другого туру Ліги націй УЄФА.

Огляд матчу

Ліга націй УЄФА-2024/25

2 тур, Ліга А, Група 4

Швейцарія — Іспанія 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 — Хоселу 4, 0:2 — Руїс 13, 1:2 — Амдуні 1:2, 1:3 — Руїс 77, 1:4 — Торрес 80

Раніше Україна програла Албанії в стартовому турі Ліги націй, а збірна Грузії сенсаційно розбила Чехію, яка була головною фавориткою на перемогу у квартеті.

Наступний матч підопічних Сергія Реброва відбудеться завтра, 10 вересня. Україна зустрінеться з Чехією, початок – о 21:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.