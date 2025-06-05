Збірні Іспанії та Франції визначать другого фіналіста Ліги націй
Сьогодні, 5 травня, відбудеться другий півфінал Ліги націй УЄФА сезону-2024/25. У матчі зійдуться збірні Іспанії та Франції.
Поєдинок відбудеться у Штутгарті. Старт – 22:00.
Футбол – Ліга націй
Півфінал, 5 травня
Іспанія – Франція
Зазначимо, що збірна Іспанії – чинний чемпіон Європи. "Ле бле" також мають солідні успіхи протягом останніх років. Команда Дешама вигравала ЧС-2018, а на Мундіалі-2022 лише в серії пенальті програла Аргентині.
Нагадаємо, першим фіналістом стала збірна Португалії. Цій збірні перемогу над Німеччиною приніс гол Кріштіану Роналду.