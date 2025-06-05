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Збірні Іспанії та Франції визначать другого фіналіста Ліги націй

Руслан Травкін — 5 червня 2025, 07:24
Збірні Іспанії та Франції визначать другого фіналіста Ліги націй

Сьогодні, 5 травня, відбудеться другий півфінал Ліги націй УЄФА сезону-2024/25. У матчі зійдуться збірні Іспанії та Франції.

Поєдинок відбудеться у Штутгарті. Старт – 22:00.

Футбол – Ліга націй
Півфінал, 5 травня

Іспанія – Франція

Зазначимо, що збірна Іспанії – чинний чемпіон Європи. "Ле бле" також мають солідні успіхи протягом останніх років. Команда Дешама вигравала ЧС-2018, а на Мундіалі-2022 лише в серії пенальті програла Аргентині.

Нагадаємо, першим фіналістом стала збірна Португалії. Цій збірні перемогу над Німеччиною приніс гол Кріштіану Роналду

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