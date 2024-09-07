19 років за один клуб: легенда Ла Ліги продовжить кар'єру у чемпіонаті Аргентини
Ікер Муніанін
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Аргентинський Сан-Лоренсо та іспанець Ікер Муніанін погодили умови співпраці.
Про це повідомила пресслужба аргентинського клубу.
Сторони підписали контракт до грудня 2025 року. Футболіст приєднався до клубу на правах вільного агента.
31-річний хавбек з 2005 року знаходився у структурі Атлетіка Більбао. За басків він дебютував у Ла Лізі ще 2009 року. За цей період Ікер у чемпіонаті Іспанії забив 56 голів за 434 поєдинки.
Разом із клубом він виграв Кубок Іспанії та Суперкубок країни. У сезоні-2011/12 Атлетік, де Муніанін був ключовою фігурою, дійшов до фіналу Ліги Європи. За збірну Іспанії відіграв 2 матчі.