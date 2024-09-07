19 років за один клуб: легенда Ла Ліги продовжить кар'єру у чемпіонаті Аргентини

Аргентинський Сан-Лоренсо та іспанець Ікер Муніанін погодили умови співпраці.

Про це повідомила пресслужба аргентинського клубу.

Сторони підписали контракт до грудня 2025 року. Футболіст приєднався до клубу на правах вільного агента.

31-річний хавбек з 2005 року знаходився у структурі Атлетіка Більбао. За басків він дебютував у Ла Лізі ще 2009 року. За цей період Ікер у чемпіонаті Іспанії забив 56 голів за 434 поєдинки.

¡Iker Muniain es nuevo jugador de San Lorenzo! ✍️



Llegó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre de 2025.



Es un honor tenerte en casa, Iker. Boedo te va a enamorar. pic.twitter.com/zVbXegU1n4 — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 6, 2024

Разом із клубом він виграв Кубок Іспанії та Суперкубок країни. У сезоні-2011/12 Атлетік, де Муніанін був ключовою фігурою, дійшов до фіналу Ліги Європи. За збірну Іспанії відіграв 2 матчі.