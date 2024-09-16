Ключовий гравець Мілана не зіграє до наступного року
Ісмаель Беннасер
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Півзахисник Мілана Ісмаель Беннасер переніс операцію у Фінляндії та пропустить щонайменше 4 місяці.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Гравець отримав важку травму під час тренування у збірній Алжиру. У нього діагностували пошкодження литки й розрив зв'язки. Тепер він точно не зіграє до кінця року.
Наразі Мілан після чотирьох турів має 5 очок в активі та посідає 9 сходинку в Серії А. Напередодні підопічні Пауло Фонсеки розгромили Венецію, також в їх активі нічиї з Торіно та Лаціо, а також поразка від Парми.