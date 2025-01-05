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Іпсвіч підписав колишнього одноклубника Миколенка

Володимир Максименко — 5 січня 2025, 18:27
Іпсвіч підписав колишнього одноклубника Миколенка
Бен Годфрі
Іпсвіч Таун

Один з аутсайдерів АПЛ Іпсвіч Таун оголосив про підписання захисника Аталанти Бена Годфрі.

Про це повідомляє пресслужба "трактористів".

Орендна угода розрахована до кінця сезону. Залишається невідомим, чи матиме Іпсвіч право викупу футболіста.

Годфрі став гравцем Аталанти влітку 2024 року і з того часу зіграв у всього у п'яти матчах, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, що попереднім клубом англійця був Евертон, у складі якого грає Віталій Миколенко.

Після 20 турів "сині" розмістились на 18 місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 16 очок.

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Зазначимо, що сьогодні Іпсвіч грав проти Фулгема в межах АПЛ та не зміг втримати перемогу.

Аталанта Годфрі Іпсвіч Таун

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