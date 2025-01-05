Іпсвіч підписав колишнього одноклубника Миколенка

Один з аутсайдерів АПЛ Іпсвіч Таун оголосив про підписання захисника Аталанти Бена Годфрі.

Про це повідомляє пресслужба "трактористів".

Орендна угода розрахована до кінця сезону. Залишається невідомим, чи матиме Іпсвіч право викупу футболіста.

We've completed the loan signing of Ben Godfrey from Atalanta. 🤝



Welcome to Town, Ben! — IPSWICH TOWN (@IpswichTown) January 5, 2025

Годфрі став гравцем Аталанти влітку 2024 року і з того часу зіграв у всього у п'яти матчах, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, що попереднім клубом англійця був Евертон, у складі якого грає Віталій Миколенко.

Після 20 турів "сині" розмістились на 18 місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 16 очок.

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Зазначимо, що сьогодні Іпсвіч грав проти Фулгема в межах АПЛ та не зміг втримати перемогу.