Воротар Аталанти може замінити Зоммера в Інтері

Основний голкіпер Аталанти Марко Карнесеккі може продовжити кар’єру в міланському Інтері.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Цього літа Інтер може покинути основний воротар команди Ян Зоммер, яким цікавиться турецький Галатасарай. Міланський клуб розглядає Карнесеккі саме як потенційну заміну досвідченому швейцарцеві.

Контракт 25-річного італійця з Аталантою діє до кінця червня 2028 року. Трансферна вартість гравця оцінюється в 25 мільйонів євро. Окрім Інтера, у послугах воротаря також зацікавлений англійський Манчестер Юнайтед. Міланці також розгдядають кандидатуру Марка-Андре тер Штегена.

У минулому сезоні Карнесеккі сумарно провів 44 матчі за Аталанту в усіх турнірах, пропустивши у них 45 голів і 18 разів відстоявши у них "на нуль".