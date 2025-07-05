Тер Штеген може замінити Зоммера в Інтері

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген може перейти в міланський Інтер.

Про це повідомляє Даніеле Марі.

Нещодавно Барселона понизила тер Штегена в статусі аж до ролі третього воротаря команди. Каталонці, ймовірно, погодяться відпустити голкіпера безкоштовно.

Тер Штеген розлючений ставленням клубу до себе. Раніше він відмовився від переходу в Галатасарай і Монако, проте очікується, що можливу пропозицію він Інтера він сприйме з більшим ентузіазмом.

Інтер розглядає тер Штегена як потенційну заміну основному воротареві команді Яну Зоммеру. Швейцарець може влітку перейти у Галатасарай.

Контракт тер Штегена з Барселоною діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро. В минулому сезоні через важку травму 33-річний німець провів лише 9 матчів у всіх турнірах.