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Тер Штеген може замінити Зоммера в Інтері

Олег Дідух — 5 липня 2025, 15:01
Тер Штеген може замінити Зоммера в Інтері
Марк-Андре тер Штеген
Getty Images

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген може перейти в міланський Інтер.

Про це повідомляє Даніеле Марі.

Нещодавно Барселона понизила тер Штегена в статусі аж до ролі третього воротаря команди. Каталонці, ймовірно, погодяться відпустити голкіпера безкоштовно.

Тер Штеген розлючений ставленням клубу до себе. Раніше він відмовився від переходу в Галатасарай і Монако, проте очікується, що можливу пропозицію він Інтера він сприйме з більшим ентузіазмом.

Інтер розглядає тер Штегена як потенційну заміну основному воротареві команді Яну Зоммеру. Швейцарець може влітку перейти у Галатасарай.

Контракт тер Штегена з Барселоною діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 12 мільйонів євро. В минулому сезоні через важку травму 33-річний німець провів лише 9 матчів у всіх турнірах.

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