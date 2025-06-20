І знову Італія: Манчестер Юнайтед знайшов заміну Онана, який може опинитися у Франції

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Згідно з джерелом, на 29-річного камерунця претендує Монако, який вже зв'язався з манкуніанцями, щоб дізнатися про можливість трансферу голкіпера.

У разі, якщо "червоні дияволи" відпустят Онана до Франції, вони планують замінити його воротарем Аталанти Марко Карнесеккі, чия кандидатура найбільше подобається Рубену Аморіму та його тренерському штабу.

Повідомляється, що МЮ ініціював перші контакти з агентом 24-річного італійця, але не з Аталантою. Бергамаски відпустять свого основного голкіпера тільки за умови виконання їхніх вимог.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед придбав Андре Онана у міланського Інтера влітку 2023 року. Проте за два сезони на "Олд Траффорд" багато хто розчарувався у камерунцеві.

Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Юнайтед може замінити Андре Онана чинним чемпіоном світу у складі збірної Аргентини.