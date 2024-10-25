Інтер на кілька тижнів втратив захисника

Фланговий захисник міланського Інтера Карлос Аугусто отримав травму в матчі третього туру Ліги чемпіонів проти Янг Бойз (перемога 1:0).

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

За їхньою інформацією, у Карлоса Аугусто розтягнення задньої поверхні стегна. Терміни відновлення не називаються, проте, як повідомляє Sos Fanta, 25-річний бразилець пропустить як мінімум три тижні та повернеться лише в другій половині листопада.

Це вже третя кадрова втрата Інтера за останній тиждень. У недільному поєдинку Серії А проти Роми (перемога 1:0) команда Сімоне Індзагі втратила захисника Франческо Ачербі та хавбека Хакана Чалханоглу.

У поточному сезоні на рахунку Карлоса Аугусто 1 асист у 9 матчах за Інтер в усіх турнірах.