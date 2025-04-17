Півфіналіст поточного розіграшу Ліги чемпіонів працює над трансфером вінгера Марселя

Інтер планує підписати вінгера Марселя Луїса Енріке, сторони ведуть перемовини і вже близькі до погодження умов індивідуального договору.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 23-річний бразилець хоче перейти саме до міланського клубу. При цьому Олімпік хоче отримати за трансфер 30-35 мільйонів євро, а "нерадзуррі" зараз готові запропонувати не більше 25-ти.

Також до Луїса Енріке виявляє інтерес Баварія, яка вже провела перші контакти зі стороною футболіста. Чинний контракт бразильця з Марселем розрахований до літа 2028 року.

У поточному сезоні бразилець провів за Марсель 31 матч у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 9 голів та 8 асистів.

Вчора, 16 квітня, Інтер у другому матчі чвертьфіналу проти Баварії зіграв унічию 2:2, що дозволило команді Сімоне Індзагі вийти у півфінал, де вона зіграє з Барселоною.