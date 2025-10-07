Інтер націлився на воротаря-рекордсмена з Фрайбурга
Ноа Атуболу
Фрайбург
Інтер планує підсилити воротарську ланку та розпочав попередні переговори щодо можливого трансферу воротаря Фрайбурга Ноа Атуболу.
Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.
Міланський клуб квапиться із підписанням голкіпера, а тому трансфер німця планує здійснити наступного літа.
Чинний контракт Атуболу з Фрайбургом розраховано до літа 2027 року. Цього сезону футболіст зіграв 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 11 м'ячів, тричі зберігши свої ворота у недоторканності.
Портал Transfermarkt оцінює Ноа у 18 мільйонів євро.
Раніше Атуболу встановив унікальний рекорд Бундесліги за відбитими пенальті.