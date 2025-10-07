Українська правда
Інтер націлився на воротаря-рекордсмена з Фрайбурга

Володимир Максименко — 7 жовтня 2025, 07:49
Ноа Атуболу
Фрайбург

Інтер планує підсилити воротарську ланку та розпочав попередні переговори щодо можливого трансферу воротаря Фрайбурга Ноа Атуболу.

Про це повідомив Флоріан Плеттенберг.

Міланський клуб квапиться із підписанням голкіпера, а тому трансфер німця планує здійснити наступного літа.

Чинний контракт Атуболу з Фрайбургом розраховано до літа 2027 року. Цього сезону футболіст зіграв 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 11 м'ячів, тричі зберігши свої ворота у недоторканності.

Портал Transfermarkt оцінює Ноа у 18 мільйонів євро.

Раніше Атуболу встановив унікальний рекорд Бундесліги за відбитими пенальті.

Інтер

