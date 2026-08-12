Інтер узгодив трансфер захисника збірної Англії

Фланговий захисник Тоттенгема та збірної Англії Джед Спенс продовжить кар'єру в міланському Інтері.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони досягнули домовленості щодо переходу 26-річного гравця. Чемпіони Італії заплатять 31,5 мільйона євро.

Переговори розпочалися ще в липні. З самим Спенсом Інтер домовився про особистий контракт ще кілька днів тому.

Спенс уже знайомий із італійським футболом: другу половину сезону-2023/24 він провів у оренді в Дженоа. У минулому сезоні захисник провів 44 матчі за Тоттенгем у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

У складі Інтера Спенс замінить Дензела Думфріса, якого продали в мадридський Реал. Англієць не був першим вибором на заміну Думфрісу: Марко Палестру в останній момент перехопив Челсі, а Анан Халайлі провалив медогляд перед трансфером.