Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Інтер узгодив трансфер захисника збірної Англії

Олег Дідух — 12 серпня 2026, 17:56
Інтер узгодив трансфер захисника збірної Англії
Джед Спенс
Getty Images

Фланговий захисник Тоттенгема та збірної Англії Джед Спенс продовжить кар'єру в міланському Інтері.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони досягнули домовленості щодо переходу 26-річного гравця. Чемпіони Італії заплатять 31,5 мільйона євро.

Переговори розпочалися ще в липні. З самим Спенсом Інтер домовився про особистий контракт ще кілька днів тому.

Спенс уже знайомий із італійським футболом: другу половину сезону-2023/24 він провів у оренді в Дженоа. У минулому сезоні захисник провів 44 матчі за Тоттенгем у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

У складі Інтера Спенс замінить Дензела Думфріса, якого продали в мадридський Реал. Англієць не був першим вибором на заміну Думфрісу: Марко Палестру в останній момент перехопив Челсі, а Анан Халайлі провалив медогляд перед трансфером.

Тоттенгем Джед Спенс Інтер Мілан

Джед Спенс

Інтер націлився на захисника збірної Англії
Лідс орендував захисника Тоттенгема Спенса
Ренн орендував захисника Тоттенгема Спенса
Тоттенгем купив правого захисника Мідлсбро

Останні новини