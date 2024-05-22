Китайський власник Інтера не зумів погасити борги та втратив клуб

Власник Інтера Стівен Чжан не зумів погасити кредит у розмірі 395 млн євро після рекордних фінансових збитків за 2020/2021 фінансовий рік.

Про це повідомляє видання Calcio Finanza.

Керувати міланським клубом буде компанія Oaktree Capital Management, яка спеціалізується на альтернативних інвестиційних стратегіях. Саме Oaktree надали Інтеру ресурси, щоб стабілізувати фінансове становище клубу.

«Станом на 22 травня 2024 року фонди під управлінням Oaktree Capital Management володіють футбольним клубом Інтер Мілан. Це сталося після непогашення трирічного кредиту, наданого Oaktree холдинговим компаніям Інтера, термін якого закінчився 21 травня 2024 року, із загальним залишком близько €395 млн", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Інтер може придбати родина з Саудівської Аравії.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні "нерадзуррі" завоювали титул Серії А.