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Суарес продовжив контракт із Інтер Маямі

Олег Дідух — 27 листопада 2024, 18:03
Суарес продовжив контракт із Інтер Маямі
Луїс Суарес
ФК Інтер Маямі

Клуб MLS Інтер Маямі оголосив про продовження контракту з зірковим уругвайським форвардом Луїсом Суаресом.

Про це повідомляє пресслужба американського клубу.

Нова угода з 37-річним нападником розрахована ще на один рік – до кінця календарного 2025 року.

Суарес виступає за Інтер Маямі з січня поточного року. В нинішньому сезоні він відзначився 23 голами та 10 асистами в 33 матчах в усіх турнірах.

Вчора, 26 листопада клуб із Флориди призначив на посаду головного тренера колишнього партнера Суареса по Барселоні, Хав’єра Маскерано. Він замінив Херардо Мартіно, який покинув команду минулого тижня.

У поточному сезоні Інтер Маямі виграв регулярний чемпіонат MLS, після чого вилетів у першому раунді плейоф від Атланти Юнайтед.

Інтер Маямі Луїс Суарес

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