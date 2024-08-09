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Інтер Маямі без Кривцова і Мессі в меншості здолав Торонто в 1/16 Кубку ліг

Станіслав Лисак — 9 серпня, 07:58
Інтер Маямі без Кривцова і Мессі в меншості здолав Торонто в 1/16 Кубку ліг

Інтер Маямі здобув мінімальну перемогу над ФК Торонто в межах поєдинку 1/16 фіналу Кубку ліг (участь беруть команди MLS та мексиканської Прімери Дивізіон).

Поєдинок завершився з рахунком 4:3 на користь "рожевих". Зазначимо, що Маямі грали з 28 хвилини в меншості через вилучення центрального захисника Ектора Мартінеса.

Український захисник Сергій Кривцов провів поєдинок на лаві для запасних. Також не грав лідер Інтер Маямі Ліонель Мессі, який відновлюється від травми, яку він отримав у фіналі Копа Америка-2024.

Кубок ліг — плей-оф
1/16 фіналу, 9 серпня

Інтер Маямі — Торонто 4:3 (3:2)

Голи: 1:0 - 3 Рохас, 2:0 - 11 Гомес, 2:1 - 15 Інсіньє (пен), 3:1 - 20 Суарес, 3:2 - 41 Інсіньє (пен), 4:2 - 59 Рохас, 4:3 - 79 автогол Аллен

У наступному раунді змагань клуб Девіда Бекхема зіграє з переможцем пари Спортинг Канзас-Сіті — Коламбус Крю.

MLS Інтер Маямі Ліонель Мессі Торонто Сергій Кривцов

Інтер Маямі

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