Стали відомі терміни відновлення Мессі

Аргентинський нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі пропустить щонайменше два матчі клубу через травму гомілкостопу, яку він отримав у фіналі Копа Америка-2024 проти Колумбії.

Про це повідомив головний тренер клубу МЛС Херардо Мартіно у коментарі ESPN.

"Він підвернув гомілкостоп, і травма очевидна, тому необхідно провести обстеження і дочекатися результатів. Будуть проведені тести, щоб визначити серйозність ситуації. Ми завжди отримуємо інформацію від нашого кінезіолога, який також є кінезіологом збірної. Він дуже обережний у визначені діагноза до отримання результатів обстеження", — розповів Мартіно.

Нагадаємо, завдяки перемозі на Копа Америка-2024 Ліонель затвердився у статусі найбільш титулованого футболіста в історії.

Наразі Інтер Маямі посідає друге місце у турнірній таблиці МЛС з 47 очками в активі.