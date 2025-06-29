Інтер – Флуміненсе: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу

Міланський Інтер зустрінеться з бразильською командою Флуміненсе в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 30 червня, на арені "Бенк оф Америка Стедіум" у Шарлотті. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

Флуміненсе у групі з Боруссією Дортмунд, Мамелоді Сандаунз та Ульсан ХД посів друге місце. З "джмелями" бразильці зіграли внічию 0:0.

Інтер, який є чинним фіналістом Ліги чемпіонів, своєю чергою виграв квартет E з Монтерреєм, Рівер Плейтом та Уравою з Токіо.