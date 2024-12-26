Інтер цікавиться талановитим нападником Болоньї

Міланський Інтер приєднався до числа клубів, які предметно цікавляться нападником Болоньї Сантьяго Кастро.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

#Inter are among the clubs which are monitoring #Bologna’s striker Santiago #Castro (born in 2004) for the next season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 25, 2024

Чемпіони Італії зацікавлені у придбанні 20-річного аргентинця на наступний сезон, цей трансфер може стати частиною стратегії нових власників клубу на підписання молодих гравців. Кастро став одним із відкриттів поточного сезону Серії А та привернув до себе увагу цілої низки топклубів.

У січні поточного року Болонья придбала нападника у Велес Сарсфілда за 13,2 мільйони євро. Наразі трансферна вартість гравця оцінюється вже у 25 мільйонів.

У поточному сезоні на рахунку Кастро 5 голів і 6 асистів у 22 матчах за Болонью в усіх турнірах.

Наприкінці листопада повідомлялося про зацікавленість Інтера у підписанні українського голкіпера Реала Андрія Луніна.