Інтер хоче перехопити трансферну ціль Шахтаря

Інтер зробив запит Галатасараю стосовно можливого переходу нападника Бариша Їлмаза.

Про це повідомляє Fanatik.

За інформацією джерела, ймовірно, що сторони обговорять варіант обміну, оскільки Галатасарай досі цікавиться двома гравцями міланського клубу – голкіпером Янном Зоммером та півзахисником Хаканом Чалханоглу.

Також зазначається, що головний тренер турецького клубу Окан Бурук не хоче відпускати гравця, проте готовий домовитися про перехід, якщо сума пропозиції буде становити мінімум 30 мільйонів євро.

За турецький клуб Їлмаз відіграв 156 матчів, в яких забив 25 голів та віддав 20 асистів.

Раніше повідомлялося, що гравець знаходиться у списку потенційних новачків для Шахтаря, який склав новий головний тренер "гірників" Арда Туран.