Інгулець приєднався до єдиного телепулу УПЛ

Інгулець став учасником проєкту "УПЛ ТБ".

Про це клуб з Петрового повідомив у своєму Instagram.

"Раді повідомити Вам, що ФК "Інгулець" долучився до проекту УПЛ ТБ, який відображає нашу глибоку віру у майбутнє українського футболу, і увійшов в телепул. Ми всі разом пишаємося нашими традиціями, але водночас відкриті для інновацій та прогресивних підходів", — йдеться в заяві Інгульця.

За інформацією КДК, контракт з УПЛ ТБ підписав не лише Інгулець, а й інший новачок чемпіонату України — Карпати. Окрім того, джерело повідомляє про позитивну динаміку в переговорах із Динамо та Зорею.