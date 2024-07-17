Інгулець підписав захисника Чайки Віталія Дубілея.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 22-річним футболістом підписано на три роки. В минулому сезоні Віталій провів 25 матчів, у яких відзначився шістьма голами та двома асистами.

Наступний сезон Інгулець зіграє в Українській Прем'єр-лізі. Після завершення сезону в команді була заплутана ситуація навколо посади головного тренера, але в підсумку її очолив екснаставник Миная Василь Кобін.

Нагадаємо, раніше петровський клуб орендував на рік півзахисників донецького Шахтаря Олега Пушкарьова та Івана Лосенка.