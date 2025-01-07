Інгулець переглядає двох гравців академії Шахтаря

Інгулець розпочав підготовку до другої частини чемпіонату України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Команда розпочала тренувальний збір без Василя Кобіна, який перебуває на підвищенні кваліфікації тренерів категорії А у Львові та приєднається до колективу 9 січня.

Наразі у клубі перебувають на перегляді два молодих гравці з академії донецького Шахтаря.

Нагадаємо, на зимову перерву Інгулець пішов на 16 місці у турнірній таблиці чемпіонату України. Перший матч у другій половині УПЛ команда з Петрового зіграє 22 лютого з Поліссям.

Напередодні букмекери визначили фаворита у боротьбі за чемпіонство УПЛ.