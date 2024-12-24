Букмекери визначили фаворита у боротьбі за чемпіонство УПЛ

Після першої половини Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 лідером у турнірній таблиці є київське Динамо.

У команди в активі 43 очка за 17 турів. Олександрія має 38 балів та йде другою. Трійку замикає донецький Шахтар, в якого наразі 33 залікові пункти та недограний матч проти Кривбаса.

На думку ліцензійного букмекера Favbet, фаворитом на чемпіонство є саме Динамо з коефіцієнтом 1,10. Шанси Шахтаря також оцінюються високо – 8,00. Третім претендентом є Олександрія (50,00).

Найбільше ж шансів на виліт має Інгулець (1,15), Чорноморець (1,80), Оболонь (2,00) та Лівий берег (2,50).

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