Барселона готова продати Крістенсена в січні

Центральний захисник Андреас Крістенсен може покинути Барселону під час січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє Руді Галетті.

За його інформацією, 28-річним данцем цікавляться Ювентус, Інтер і ряд англійських клубів. Контракт гравця діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється у 30 мільйонів євро.

Барселона готова розглянути пропозиції щодо Крістенсена, оскільки його продаж допоможе клубу зареєструвати на другу половину сезону Дані Ольмо та інших літніх новачків команди. Раніше повідомлялося про те, що Ольмо може покинути каталонський клуб вільним агентом, якщо клуб не зможе заявити його на другу половину сезону.

Через проблеми з ахілловим сухожиллям Крістенсен провів лише один матч за Барселону в поточному сезоні. У листопаді повідомлялося про інтерес до захисника з боку Ньюкасла.