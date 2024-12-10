Ольмо може покинути Барселону як вільний агент – ЗМІ

Півзахисник каталонської Барселони Дані Ольмо може покинути клуб як вільний агент вже цього зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Згідно з інформації джерела, каталонці зуміли зареєструвати Ольмо в чемпіонаті Іспанії лише до 31 грудня через травму Андреаса Крістенсена, але тепер треба наново вирішувати питання реєстрації хавбека на другу частину сезона.

Додамо, що у контракті Ольмо є пункт, який дозволяє гравцю піти безкоштовно, якщо він не буде зареєстрований на сезон.

Раніше Ольмо потрапив у список претендентів на нагороду найкращому півзахиснику року від Globe Soccer Awards.