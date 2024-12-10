Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ольмо може покинути Барселону як вільний агент – ЗМІ

Микита Павлів — 10 грудня 2024, 20:10
Ольмо може покинути Барселону як вільний агент – ЗМІ
Дані Ольмо
Фото: FC Barcelona

Півзахисник каталонської Барселони Дані Ольмо може покинути клуб як вільний агент вже цього зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Згідно з інформації джерела, каталонці зуміли зареєструвати Ольмо в чемпіонаті Іспанії лише до 31 грудня через травму Андреаса Крістенсена, але тепер треба наново вирішувати питання реєстрації хавбека на другу частину сезона.

Додамо, що у контракті Ольмо є пункт, який дозволяє гравцю піти безкоштовно, якщо він не буде зареєстрований на сезон.

Раніше Ольмо потрапив у список претендентів на нагороду найкращому півзахиснику року від Globe Soccer Awards.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Андреас Крістенсен Дані Ольмо

Барселона

Хотів завершити кар'єру і стати фермером: юна зірка Барселони відверто розповіла про тиск у клубі
Левандовський повторив гольовий рекорд Мессі у Барселоні
Реал впевнено обіграв Жирону в "українському" протистоянні без українців у 16 турі Ла Ліги
Ольмо втратив зуб під час матчу Барселони проти Бетіса
Жирона Циганкова прийме Реал Луніна, Барселона зіграє з Бетісом у 16 турі Ла Ліги

Останні новини