Валенсія безплатно підписала капітана збірної Малі

Іспанська Валенсія оголосила про перехід малійського опорного півзахисника Аліу Дієнга.

Про це повідомила пресслужба "кажанів".

Дієнг приєднався до команди з єгипетського Аль-Ахлі та підписав контракт до червня 2028 року.

28-річний хавбек залишив каїрський клуб, у складі якого виступав із 2019 року. За цей час Дієнг провів 250 офіційних матчів і став одним із ключових футболістів Аль-Ахлі.

Разом із єгипетською командою півзахисник виграв три чемпіонства Єгипту, два Кубки країни, чотири Суперкубки Єгипту, а також двічі тріумфував у Суперкубку КАФ і чотири рази здобував Лігу чемпіонів КАФ.

Аліу Дієнг також є капітаном збірної Малі. У складі національної команди він виступав на останньому Кубку африканських націй.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Дієнга становить близько 3 мільйонів євро. До Валенсії він перейшов на правах вільного агента. У сезоні-2025/26 хавбек провів 31 матч на клубному рівні та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Барселона підписала 18-річного нападника збірної Єгипту Хамзи Абделькаріма з каїрського Аль-Ахлі.