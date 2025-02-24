Тренер Аталанти може влітку очолити Рому

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні може влітку 2025 року перейти в команду Артема Довбика, Рому.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Напередодні Гасперіні заявив, про те, що не продовжить свій чинний контракт з клубом, який діє до літа 2026 року, а, можливо, навіть покине команду наприкінці поточного сезону. Цим і намагається скористатися Рома.

Наразі Рому очолює Клаудіо Раньєрі, проте влітку він перейде на керівну посаду в клубі. Саме він наразі займається пошуком свого наступника. Раньєрі вже виходив на зв’язок із Гасперіні з приводу можливої роботи в Ромі.

Вчора Аталанта в 26 тур Серії А на виїзді розгромила Емполі 5:0. Наразі команду йде третьою в Серії А, відстаючи від лідера, Інтера, на три очки.