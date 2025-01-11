Забарний та Ярмолюк вийдуть у старті Борнмута та Брентфорда відповідно на матчі Кубку Англії
Ілля Забарний
Борнмут
У суботу, 11 січня, пройдуть матчі 1/32 фіналу Кубку Англії.
О 17:00 розпочнуться три гри команд, у складі яких виступають українські футболісти.
Ілля Забарний, як і завжди, вийде у стартовому складі Борнмута, який прийматиме Вест Бромвіч.
Паралельно із цим Єгор Ярмолюк із перших хвилин з'явиться на полі, де його Брентфорд гратиме з Плімутом.
А ось форварда Сандерленда Назарій Русин залишиться у запасі своєї команди на поєдинок проти Сток Сіті.
Нагадаємо, що вже відбулися чотири матчі 1/32 фіналу Кубку Англії.
Ліверпуль здобув розгромну перемогу над Аккрингтоном, а Вулвергемптон не без проблем здолав Бристоль Сіті.