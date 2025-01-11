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Забарний та Ярмолюк вийдуть у старті Борнмута та Брентфорда відповідно на матчі Кубку Англії

Олексій Погорелов — 11 січня 2025, 16:32
Забарний та Ярмолюк вийдуть у старті Борнмута та Брентфорда відповідно на матчі Кубку Англії
Ілля Забарний
Борнмут

У суботу, 11 січня, пройдуть матчі 1/32 фіналу Кубку Англії.

О 17:00 розпочнуться три гри команд, у складі яких виступають українські футболісти.

Ілля Забарний, як і завжди, вийде у стартовому складі Борнмута, який прийматиме Вест Бромвіч.

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Паралельно із цим Єгор Ярмолюк із перших хвилин з'явиться на полі, де його Брентфорд гратиме з Плімутом.

А ось форварда Сандерленда Назарій Русин залишиться у запасі своєї команди на поєдинок проти Сток Сіті.

Борнмут, Брентфорд та Сандерленд

Нагадаємо, що вже відбулися чотири матчі 1/32 фіналу Кубку Англії.

Ліверпуль здобув розгромну перемогу над Аккрингтоном, а Вулвергемптон не без проблем здолав Бристоль Сіті.

Борнмут Брентфорд Ілля Забарний Кубок Англії Назарій Русин Сандерленд Єгор Ярмолюк

Борнмут

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