Забарний – про свій трансфер у ПСЖ: Радий перейти до найкращого клубу у світі
Захисник збірної України Ілля Забарний висловився про свій трансфер у ПСЖ.
Слова футболіста наводить пресслужба паризького гранда.
"Я дуже радий приєднатись до ПСЖ – найкращого клубу у світі із кращим проєктом. Я тут, щоб віддати всього себе на полі.
З нетерпінням чекаю на свій дебют та зустріч із вболівальниками", – розповів Забарний.
Зазначимо, що українець підписав контракт з Парі Сен-Жермен на п'ять років. За повідомленнями ЗМІ, зарплата Забарного складатиме 4,5 мільйона євро.
Напередодні стало відомо, що 20% від переходу захисника може отримати київське Динамо. Якщо цей пункт у трансферній угоді відповідає дійсності, то чинний чемпіон України заробив на переході Забарного приблизно 12,6 млн євро.
Раніше підписання українського центрбека прокоментував президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.