Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Забарний – про свій трансфер у ПСЖ: Радий перейти до найкращого клубу у світі

Володимир Максименко — 12 серпня 2025, 11:51
Забарний – про свій трансфер у ПСЖ: Радий перейти до найкращого клубу у світі
Ілля Забарний
Instagram

Захисник збірної України Ілля Забарний висловився про свій трансфер у ПСЖ.

Слова футболіста наводить пресслужба паризького гранда.

"Я дуже радий приєднатись до ПСЖ – найкращого клубу у світі із кращим проєктом. Я тут, щоб віддати всього себе на полі.

З нетерпінням чекаю на свій дебют та зустріч із вболівальниками", – розповів Забарний.

Зазначимо, що українець підписав контракт з Парі Сен-Жермен на п'ять років. За повідомленнями ЗМІ, зарплата Забарного складатиме 4,5 мільйона євро.

Напередодні стало відомо, що 20% від переходу захисника може отримати київське Динамо. Якщо цей пункт у трансферній угоді відповідає дійсності, то чинний чемпіон України заробив на переході Забарного приблизно 12,6 млн євро. 

Раніше підписання українського центрбека прокоментував президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

Ілля Забарний Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Футбольні трансфери

ПСЖ

Забарний опинився в десятці найдорожчих трансферів в історії ПСЖ
Визначився ігровий номер Забарного у ПСЖ
В Динамо та УАФ відреагували на перехід Забарного до ПСЖ
Це талановитий гравець міжнародного класу, – президент ПСЖ оцінив трансфер Забарного
Забарний, Шевченко та Мудрик: найдорожчі трансфери українських футболістів в історії

Останні новини