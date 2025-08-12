Забарний – про свій трансфер у ПСЖ: Радий перейти до найкращого клубу у світі

Захисник збірної України Ілля Забарний висловився про свій трансфер у ПСЖ.

Слова футболіста наводить пресслужба паризького гранда.

"Я дуже радий приєднатись до ПСЖ – найкращого клубу у світі із кращим проєктом. Я тут, щоб віддати всього себе на полі.

З нетерпінням чекаю на свій дебют та зустріч із вболівальниками", – розповів Забарний.