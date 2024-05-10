Забарний: Ми дуже багато допомагаємо

На думку Іллі Забарного, насамперед українці мають допомогати війську та своїм землякам, а вже потім – небайдужі іноземці.

Про важливість допомоги захисник Борнмута і збірної України розповів в інтерв’ю YouTube-каналу «Трендець».

«Ми дуже багато допомагаємо. Якщо ми це не будемо робити, чому люди з-за кордону – Європа, Америка – підтримувати нас, якщо наші люди вже не можуть це робити? Тому ми це робимо. Я розумію, що це дуже важливо, який зараз час для людей, це дуже складно», – сказав Забарний.

Нагадаємо, Ілля претендує на звання найкращого гравця Борнмута в сезоні-2023/24. У поточній кампанії він пропустив лише один матч Англійської Прем’єр-ліги. В решті поєдинків 21-річний центрбек відіграв «від дзвінка до дзвінка».