Названо ім'я нового тренера МФК Металург Запоріжжя

51-річний український тренер Ілля Близнюк очолив МФК Металург Запоріжжя.

Про це повідомляє офіційний сайт запорізького клубу.

Відзначимо, що в штабі Близнюка працюватимуть Володимир Польовий, Дмитро Невмивака, Євген Проценко та Олексій Мельник.

Повідомляється, що новий тренерський штаб вже приступив до роботи.

"Сьогодні футболісти Металурга провели перше тренування під керівництвом нового наставника. Часу на підготовку до матчу з Кременем обмаль, тому розпочали з важливого теоретичного аналізу суперника, після якого футболісти активно попрацювали на клубній базі, відшліфовуючи фізичні й тактичні моменти", – сказано в повідомленні на сайті клубу.

Матч 10-го туру Першої ліги між Металургом і Кременем відбудеться у четвер, 3 жовтня.

30 вересня МФК Металург розірвав контракт з головним тренером Володимиром Шаповалом після третьої поспіль поразки у чемпіонаті Першої ліги. Разом з 68-річним фахівцем команду покинули його асистенти Сергій Ковальов, Андрій Зубченко та Олександр Шевченко.