Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуб Першої ліги звільнив головного тренера

Олександр Булава — 30 вересня, 16:37
Клуб Першої ліги звільнив головного тренера

Запорізький МФК Металург розірвав контракт з головним тренером Володимиром Шаповалом після третьої поспіль поразки у чемпіонаті Першої ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разом з 68-річним фахівцем команду покинули його асистенти Сергій Ковальов, Андрій Зубченко та Олександр Шевченко.

"Вдячні тренерам за їхню працю та відданість! Бажаємо успіхів у майбутніх футбольних викликах!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шаповалов очолив команду перед стартом сезону. Під його керівництвом Металург зіграв 8 матчів у чемпіонаті Першої ліги, в яких здобу 1 перемогу, 2 нічиї та 5 поразок. Наразі команда посідає передостаннє місце у групі В.

Також запоріжці вилетіли з Кубку України, поступившись Вікторії (0:1).

МФК Металург Чемпіонат України, Перша ліга

МФК Металург

Діназ переграв МФК Металург, ЮКСА зіграла внічию з Вікторією у 9 турі Першої ліги
Агробізнес здолав Епіцентр, Металіст 1925 розписав нічию із Кудрівкою у 8 турі Першої ліги
ЮКСА зробила камбек з рахунку 0:2, Агробізнес здолав Минай у матчі 3 туру Першої ліги
Блізніченко повернувся до свого рідного клубу, де гратиме під керівництвом дитячого тренера
Крапивний продовжив контракт із Металургом

Останні новини