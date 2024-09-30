Клуб Першої ліги звільнив головного тренера

Запорізький МФК Металург розірвав контракт з головним тренером Володимиром Шаповалом після третьої поспіль поразки у чемпіонаті Першої ліги.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Разом з 68-річним фахівцем команду покинули його асистенти Сергій Ковальов, Андрій Зубченко та Олександр Шевченко.

"Вдячні тренерам за їхню працю та відданість! Бажаємо успіхів у майбутніх футбольних викликах!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шаповалов очолив команду перед стартом сезону. Під його керівництвом Металург зіграв 8 матчів у чемпіонаті Першої ліги, в яких здобу 1 перемогу, 2 нічиї та 5 поразок. Наразі команда посідає передостаннє місце у групі В.

Також запоріжці вилетіли з Кубку України, поступившись Вікторії (0:1).