Топурія пообіцяв нокаутувати президента Ла Ліги Тебаса

Чемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія (15-0, 5 КО) заявив, що готовий нокаутувати президента іспанської Ла Ліги Хав'єра Тебаса.

Його слова передає Goal.com.

Річ у тім, що боєць ММА хотів дивитися Ель Класико між Барселоною та мадридським Реалом, який розпочнеться 26 жовтня о 22:00 за київським часом. Однак у цей самий день на нього чекає бій проти Макса Голловея (26-7). Він буде головною подією турніру UFC 308.

"Подивімося, чи не зробив я помилку. Я планував нокаутувати Голловея, але мені потрібно змінити плани. Я повинен відправити в нокаут ту людину, яка поставила цей матч разом з тим, коли б'юся я. Ми підемо на Хав'єра Тебаса", – пожартував Топурія.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що два ключові гравці "вершкових" не зможуть взяти участь у матчі проти Барселони.