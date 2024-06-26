Когут: Ми чекаємо на рішення керівництва

Півзахисник Дніпра-1 Ігор Когут прокоментував події в клубі, та сказав, що команда чекає рішення керівництва.

Його слова передає Sport-express.

"Знаєте, історія рано чи пізно повторюється, і ось вона повторилася. Ми ще не маємо ніякої конкретики, щодо того що відбувається, треба трохи почекати. Команда має вийти на збори саме 1 липня. Але, якщо говорити про рішення щодо майбутнього клубу, то це ще залишається великим питанням. Ми всі сподіваємося на позитивний розвиток, але поки що мусимо чекати на рішення керівництва", — сказав футболіст.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ почала з'являтись інформація, що Дніпро-1 може припинити своє існування. Дніпряни на фоні негативних про себе чуток продовжують розпродавати провідних гравців. Нещодавно Полісся оголосило про трансфер нападника Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.