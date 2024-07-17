Баварія хоче підписати форварда, який нагадав про себе на Євро-2024

Баварія хоче підписати швейцарського нападника Монако Бреля Емболо.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Керівництво "рекордмайстра" вразила гра 27-річного форварда на Євро-2024 — він відзначався у воротах ворота Угорщини та Англії. Емболо починав турнір у якості гравця ротації, але завдяки вдалій грі у перших матчах став основним.

Втім, клубний сезон-2023/24 був для Бреля невдалим, адже на самому його початку він зазнав травми хрестоподібних зв’язок коліна. У підсумку Емболо провів за Монако лише 5 матчів та забив 1 гол.